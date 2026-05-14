2026-05-14 08:16:32
Φωτογραφία για ΝΕΑ midrange chipsets της Qualcomm: Snapdragon 4 Gen 5 και 6 Gen 5 ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ 5G Release 17

 



Πράγματι, η Qualcomm μόλις "φρέσκαρε" τη μεσαία και εισαγωγική κατηγορία με την ανακοίνωση των Snapdragon 6 Gen 5 και Snapdragon 4 Gen 5. Φαίνεται πως η εταιρεία αποφάσισε να φέρει χαρακτηριστικά που μέχρι πέρυσι θεωρούνταν "premium" σε πολύ πιο προσιτές συσκευές, εστιάζοντας κυρίως στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την ομαλότητα της χρήσης.

Ας δούμε αναλυτικά τι φέρνουν αυτά τα νέα chipsets:

Snapdragon 6 Gen 5 (Ο "Mid-Range" Πρωταγωνιστής)

Κατασκευασμένος με τη μέθοδο των 4nm (TSMC), ο 6 Gen 5 στοχεύει σε χρήστες που θέλουν το "κάτι παραπάνω" χωρίς να πληρώσουν για flagship.

Επιδόσεις: Διαθέτει 4 πυρήνες επιδόσεων (έως 2.6 GHz) και 4 αποδοτικότητας. Η Adreno GPU είναι 21% ταχύτερη από τον προκάτοχό του.

Τεχνητή Νοημοσύνη & Κάμερα: Ενσωματώνει το AI Night Vision για εξαιρετικές λήψεις στο σκοτάδι και υποστηρίζει αισθητήρες έως 200MP.

Συνδεσιμότητα: Εδώ είναι το "ζουμί". Υποστηρίζει 5G Release 17, Wi-Fi 7 και Bluetooth 6.0. Επίσης, φέρνει την τεχνολογία Qualcomm XPAN για αδιάλειπτο ήχο μέσω Wi-Fi/Bluetooth.

Gaming: Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά από την Elite Gaming σειρά, όπως το Game Super Resolution για αναβάθμιση της ανάλυσης χωρίς μεγάλη κατανάλωση μπαταρίας.

Snapdragon 4 Gen 5 (Η Ανατροπή στα "Budget" Κινητά)

Εδώ έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς ο 4 Gen 5 (κατασκευασμένος στα 4nm της Samsung) κάνει ένα τεράστιο άλμα στα γραφικά.

GPU "Τέρας" για την κατηγορία: Η GPU είναι 77% ταχύτερη από τον 4 Gen 4, επιτρέποντας για πρώτη φορά σε αυτή τη σειρά gaming στα 90 FPS.

Release 17 & DSDA: Είναι το πρώτο chipset της σειράς 4 που υποστηρίζει το πρότυπο 5G Release 17 και τη λειτουργία Dual SIM Dual Active (5G+5G), επιτρέποντας και στις δύο κάρτες SIM να είναι ταυτόχρονα ενεργές σε 5G δίκτυα.

Ομαλότητα: Με το νέο Snapdragon Smooth Motion UI, υπόσχεται 43% ταχύτερο άνοιγμα εφαρμογών και 25% λιγότερα "κολλήματα" (stutter) στην οθόνη.

Συγκριτικός ΠίνακαςΧαρακτηριστικόSnapdragon 6 Gen 5Snapdragon 4 Gen 5Διαδικασία Παραγωγής4nm (TSMC)4nm (Samsung)CPU (Max Clock)2.6 GHz2.4 GHzΑύξηση GPU+21%+77%5G ΠρότυποRelease 17Release 17Wi-Fi / BluetoothWi-Fi 7 / BT 6.0Wi-Fi 5 / BT 5.1Κάμερα (Max)200 MP108 MPVideo4K HDR @ 30fps1080p (με βελτιωμένο EIS)Γιατί είναι σημαντικό το 5G Release 17;

Πέρα από τις ταχύτητες, το Release 17 προσφέρει καλύτερη κάλυψη σε δύσκολα σημεία και, κυρίως, πολύ χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση δεδομένων. Αυτό, σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική των 4nm, σημαίνει ότι τα mid-range κινητά του 2026 θα βγάζουν άνετα το διήμερο με μία φόρτιση.

Σημείωση: Οι πρώτες συσκευές με αυτά τα chipsets από εταιρείες όπως η Honor, η OPPO και η Redmi αναμένονται στην αγορά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ποιο από τα δύο πιστεύεις ότι θα επηρεάσει περισσότερο την αγορά: η δύναμη του 6 Gen 5 ή το "άλμα" στα γραφικά του 4 Gen 5 για τα φθηνά κινητά;



