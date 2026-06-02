2026-06-02 21:59:49
Φωτογραφία για Star: Η νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και το πρόσωπο-κλειδί



Αλλαγές δρομολογούνται στην πρωινή ζώνη του Star για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τη Ζήνα Κουτσελίνη να παραμένει στο δυναμικό του σταθμού και να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο σε μια νέα εκπομπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Real News, το κανάλι εξετάζει τη δημιουργία ενός ενιαίου πρωινού μαγκαζίνο, το οποίο θα αντικαταστήσει τόσο το «Breakfast@Star» όσο και τις «Αλήθειες με τη Ζήνα». Η νέα εκπομπή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα γύρω στις 10:00 και θα συνδυάζει κοινωνικά θέματα με ενότητες ψυχαγωγικού περιεχομένου.

Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη αναμένεται να προστεθεί ένα ακόμη πρόσωπο. Επικρατέστερος για τη θέση φέρεται να είναι ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο οποίος έχει ήδη εμφανιστεί στην εκπομπή της παρουσιάστριας σε μια πρώτη δοκιμαστική συνεργασία.

Εφόσον ολοκληρωθούν θετικά οι συζητήσεις, ο δημοσιογράφος θα έχει ρόλο βασικού συνεργάτη, χωρίς ωστόσο να τοποθετηθεί στη θέση του συμπαρουσιαστή.



Πηγή: tvnea.com
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