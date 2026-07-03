2026-07-03 20:10:08
Φωτογραφία για Η ανακοίνωση του Star για το Breakfast@Star



Μετά από πέντε δημιουργικές τηλεοπτικές σεζόν, το Breakfast@Star ολοκληρώνει την πορεία του στο πρόγραμμα του Star, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του καθημερινού off-peak προγράμματος.

Το Star ευχαριστεί όλους τους ανρώπους που εργάστηκαν για την εκπομπή, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Με επαγγελματισμό, δημιουργικότητα και καθημερινή αφοσίωση, συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής που συντρόφευσε το τηλεοπτικό κοινό όλα αυτά τα χρόνια.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου για την εξαιρετική συνεργασία, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη θετική ενέργεια με την οποία υπηρέτησαν το Breakfast@Star. Με τη συνέπεια, την αυθεντικότητα και τη μεταξύ τους χημεία έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στην εκπομπή και συνέβαλαν ουσιαστικά στην πορεία της.

 

Το Star εκφράζει την ειλικρινή του εκτίμηση για τη συνεργασία των τελευταίων τεσσάρων ετών και εύχεται στην Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής τους πορείας.





Πηγή: tvnea.com
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