2026-06-02 22:02:18

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό τραμ στο Βερολίνο.Σοκαριστικές φωτογραφίες δείχνουν το κατεστραμμένο τρένο μετά τον εκτροχιασμό του στο Νόι-Χόενσχενχαουζεν.Οι αξιωματούχοι συζητούν το ατύχημα μπροστά στα συντρίμμια του τραμ. Πίστωση: AFPΕίκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το τραμ βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε στύλο ηλεκτροδότησης. Πηγή: AFPΗ τραγωδία sidirodromikanea

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