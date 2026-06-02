2026-06-02 22:02:18
Φωτογραφία για Τρομερό ατύχημα με τραμ: Τουλάχιστον 20 τραυματίες, εκτροχιάστηκαν πολλά βαγόνια. Σοκαριστικές εικόνες.
Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό  τραμ στο Βερολίνο.Σοκαριστικές φωτογραφίες δείχνουν το κατεστραμμένο τρένο μετά τον εκτροχιασμό του στο Νόι-Χόενσχενχαουζεν.Οι αξιωματούχοι συζητούν το ατύχημα μπροστά στα συντρίμμια του τραμ. Πίστωση: AFPΕίκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το τραμ βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε στύλο ηλεκτροδότησης. Πηγή: AFPΗ τραγωδία sidirodromikanea
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