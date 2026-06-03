2026-06-03 06:57:50

Αυξήσεις συντάξεων ώστε να ανέρχονται στο 80% των αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του Δημοσίου οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις του νόμου «Κατρούγκαλου» και διατήρησαν το ίδιο καθεστώς για τον υπολογισμό των συντάξεων τους που ίσχυε στο Δημόσιο.Τις ίδιες αυξήσεις σύμφωνα sidirodromikanea

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