2026-06-03 06:57:50
Φωτογραφία για Αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων έως το 80% των αποδοχών για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών.
Αυξήσεις συντάξεων ώστε να ανέρχονται στο 80% των αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του Δημοσίου οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις του νόμου «Κατρούγκαλου» και διατήρησαν το ίδιο καθεστώς για τον υπολογισμό των συντάξεων τους που ίσχυε στο Δημόσιο.Τις ίδιες αυξήσεις σύμφωνα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τρομερό ατύχημα με τραμ: Τουλάχιστον 20 τραυματίες, εκτροχιάστηκαν πολλά βαγόνια. Σοκαριστικές εικόνες.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρομερό ατύχημα με τραμ: Τουλάχιστον 20 τραυματίες, εκτροχιάστηκαν πολλά βαγόνια. Σοκαριστικές εικόνες.
Panther Lake με Arc B300 ΓΡΑΦΙΚΑ το Arc G3 ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Panther Lake με Arc B300 ΓΡΑΦΙΚΑ το Arc G3 ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2026.
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2026.
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαΐου 2026.
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαΐου 2026.
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαΐου 2026.
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαΐου 2026.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΗΣΥΦΑ: Πόσο ακριβαίνουν Depon και άλλα βασικά φάρμακα από σήμερα (1/4/2026)
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΗΣΥΦΑ: Πόσο ακριβαίνουν Depon και άλλα βασικά φάρμακα από σήμερα (1/4/2026)
ΦΥΚ πλατφόρμας: Υπηρεσία παρέχεται, πληρωμή και υπόλοιπες κατηγορίες αγνοούνται– Εκτός εκκαθάρισης και τον Μάρτιο
ΦΥΚ πλατφόρμας: Υπηρεσία παρέχεται, πληρωμή και υπόλοιπες κατηγορίες αγνοούνται– Εκτός εκκαθάρισης και τον Μάρτιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτη δύναμη στην ενημέρωση το MEGA και τον Μάιο
Πρωτη δύναμη στην ενημέρωση το MEGA και τον Μάιο
Πρωτιά και τον Μάιο για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων»
Πρωτιά και τον Μάιο για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων»
«Your Face Sounds Familiar»: Σαρωτικό το 7ο επεισόδιο με 24,9% μέσο όρο
«Your Face Sounds Familiar»: Σαρωτικό το 7ο επεισόδιο με 24,9% μέσο όρο
Alpha: Πρώτος τον Μάιο, στη σεζόν και στη χρονιά!
Alpha: Πρώτος τον Μάιο, στη σεζόν και στη χρονιά!
Σία Κοσιώνη: Κοντά σε συμφωνία με τον ΑΝΤ1 για διπλό ρόλο στην ενημέρωση
Σία Κοσιώνη: Κοντά σε συμφωνία με τον ΑΝΤ1 για διπλό ρόλο στην ενημέρωση