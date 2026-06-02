2026-06-02 21:59:49
Φωτογραφία για Πρωτιά και τον Μάιο για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων»
Με δυναμική παρουσία και αμείωτο ενδιαφέρον, η εβδομαδιαία νυχτερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα αποκαλύψεων», παρέμεινε στην κορυφή της τηλεθέασης και τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας πως η ουσιαστική, ερευνητική και αποκαλυπτική δημοσιογραφία βρίσκει ανταπόκριση σε ένα πιστό και απαιτητικό κοινό.

Με αιχμηρά ρεπορτάζ, αποκαλυπτικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες που προκάλεσαν αίσθηση, η εκπομπή ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 16%, και 7,8 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Και στο σύνολο κοινού, η «Νύχτα αποκαλύψεων» ήταν κυρίαρχη, καταγράφοντας μέσο όρο 19,3% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμού με 5,5 μονάδες διαφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τηλεθέαση έφτασε το 27,8%, σε επιμέρους γυναικείο κοινό, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό άγγιξε το 21,2%.

 

Η «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό θα συνεχίζει να αναδεικνύει την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα, μέσα από σκληρή έρευνα και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση.

Πηγή: tvnea.com
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