2026-06-05 09:02:30

Όμιλος Φίλων Αστρονομίας



Στα τέλη Μαΐου καταγράφηκε μια εντυπωσιακή αιφνίδια αύξηση της φωτεινότητας του κομήτη 220P/McNaught, κατά περίπου 6,3 μεγέθη.



Με άλλα λόγια, ο κομήτης έγινε σχεδόν 300 φορές φωτεινότερος μέσα σε λίγες μόνο ώρες.



Το φαινόμενο εκδηλώθηκε μεταξύ 30 και 31 Μαΐου και καταγράφηκε από αστρονομικά παρατηρητήρια, μεταξύ των οποίων τα ZTF, ATLAS, Las Cumbres και Palomar.



Τις επόμενες ημέρες, τα εκτιναχθέντα υλικά ανέπτυξαν πολύπλοκες δομές, ενώ φασματοσκοπικές παρατηρήσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία αερίων όπως τα CN, C₂ και C₃, υποδηλώνοντας έντονη εξάχνωση πτητικών υλικών και εκτεταμένη απελευθέρωση σκόνης από τον πυρήνα του κομήτη.



Αυτή την περίοδο ο κομήτης είναι ορατός μετά τις 02:30 το ξημέρωμα, στον αστερισμό των Ιχθύων, δέκα μοίρες μακριά από τον Κρόνο

tinanantsou.blogspot.gr

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