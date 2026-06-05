2026-06-05 08:12:20
Φωτογραφία για Αλλαγή ρόλου για τον Κυρανάκη: Φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών, οδεύει προς γραμματέας Ν.Δ..
Ο ανaπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον πρωθυπουργό για να είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.Πηγές του κυβερνώντος κόμματος επιβεβαίωσαν νωρίς το πρωί το σημερινό ρεπορτάζ της «Κ».Ο πρωθυπουργός ήθελε για τη θέση αυτή κάποιο στέλεχος πρώτης γραμμής, που να προέρχεται από τη βαθιά Νέα Δημοκρατία, όπως ο νυν υπουργός, και να έχει τη διάθεση να γυρίσει sidirodromikanea
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Αλλαγή ρόλου για τον Κυρανάκη: Φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών, οδεύει προς γραμματέας Ν.Δ.
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Αλλαγή ρόλου για τον Κυρανάκη: Φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών, οδεύει προς γραμματέας Ν.Δ.
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