2026-06-05 08:27:00

Η νέα Γραμμή 5 του Μετρό Αθήνας σχεδιάζεται με 20 νέους σταθμούς και συνδέσεις με όλες σχεδόν τις υπάρχουσες γραμμές - Δείτε τη διαδρομή και το χρονοδιάγραμμαΜια νέα εποχή στις αστικές μετακινήσεις φιλοδοξεί να φέρει η σχεδιαζόμενη Γραμμή 5 του Μετρό της Αθήνας, γνωστή και ως «Μωβ Γραμμή», η οποία περιλαμβάνεται στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2045. sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ