2026-06-05 08:27:00
Φωτογραφία για Μετρό : Η «Μωβ Γραμμή» με 20 νέους σταθμούς που θα αλλάξει τις μετακινήσεις.
Η νέα Γραμμή 5 του Μετρό Αθήνας σχεδιάζεται με 20 νέους σταθμούς και συνδέσεις με όλες σχεδόν τις υπάρχουσες γραμμές - Δείτε τη διαδρομή και το χρονοδιάγραμμαΜια νέα εποχή στις αστικές μετακινήσεις φιλοδοξεί να φέρει η σχεδιαζόμενη Γραμμή 5 του Μετρό της Αθήνας, γνωστή και ως «Μωβ Γραμμή», η οποία περιλαμβάνεται στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2045. sidirodromikanea
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Θεαματική έκρηξη φωτεινότητας του κομήτη 220P/McNaught
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Θεαματική έκρηξη φωτεινότητας του κομήτη 220P/McNaught
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