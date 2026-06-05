2026-06-05 20:01:41
Φωτογραφία για Αυτοψία Κ. Κυρανάκη στα έργα του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία – Το καλοκαίρι η σύνδεση Αθήνα Θεσσαλονίκη με 5 δικλείδες ασφαλείας.
Στα έργα που εκτελούνται στα 40 χιλιόμετρα της σιδηροδρομικής γραμμής από Δομοκό μέχρι Κρανώνα Λάρισας, σημείο που είχε καταστρέψει ολοκληρωτικά ο Daniel , έκανε αυτοψία ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, από την τελευταία του αυτοψία στη θέση αυτή, αφού αναλαμβάνει γραμματέας της Ν.Δ, μίλησε για γρήγορους ρυθμούς στην εκτέλεση των εργασιών sidirodromikanea
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Απάντηση δημάρχου Καλαβρύτων στον Κυρανάκη για επαναλειτουργία του Οδοντωτού.
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Απάντηση δημάρχου Καλαβρύτων στον Κυρανάκη για επαναλειτουργία του Οδοντωτού.
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