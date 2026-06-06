2026-06-06 08:37:04
Φωτογραφία για «Για σένα» - Το πρώτο teaser της νέας μεγάλης δραματικής σειράς του ALPH



Ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο ανθίζει μέσα στο σκοτάδι. Γύρω του, ξαφνικά, ξεπροβάλλουν αγκάθια. Αργά. Σχεδόν αθόρυβα. Μέχρι που το περικυκλώνουν.

Αυτό είναι το πρώτο teaser του «Για σένα», της νέας μεγάλης δραματικής σειράς του Alpha, που έρχεται να αφηγηθεί μία ιστορία δυνατού έρωτα, έντονων συναισθημάτων και δύο ανθρώπων που, όσο κι αν προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις, έλκονται συνεχώς ο ένας προς τον άλλον.

Το τριαντάφυλλο συμβολίζει το συναίσθημα που γεννιέται ανάμεσά τους. Τα αγκάθια είναι όλα όσα δεν τους αφήνουν να το παραδεχτούν.



Με κινηματογραφική αισθητική, ατμοσφαιρικό ύφος και μία σύγχρονη ρομαντική/δραματική ιστορία γεμάτη πάθος, βλέμματα και σιωπές που λένε περισσότερα από λέξεις, το «Για σένα» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν και υπόσχεται να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες μας συνήθειες.



Γιατί υπάρχουν έρωτες που, όσο κι αν προσπαθείς να τους αρνηθείς, ανθίζουν ξανά και ξανά.

Ο Alpha συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στη μυθοπλασία, παρουσιάζοντας σειρές με υψηλή αισθητική, έντονο συναίσθημα και ιστορίες που δημιουργούν ισχυρό δεσμό με το κοινό.

«Για σένα» - 'Ερχεται στον ALPHA

Δες το teaser εδώ: 







Πηγή: tvnea.com
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