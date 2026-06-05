2026-06-05 15:19:23

Η λωρίδα ανάμεσα σε δύο ράγες τρένου είναι συνήθως νεκρός χώρος γεμάτος χαλίκι. Η Ελβετία μετέτρεψε 100 μέτρα από αυτόν σε ηλιακό εργοστάσιο πάνω από το οποίο περνούν τα τρένα — Πάνελ μιας μηχανής που κυλάει σαν χαλίΗ Ελβετία μόλις απέδειξε ότι τα πιο παραμελημένα ακίνητα στον κόσμο μπορεί να βρίσκονται ακριβώς κάτω από ένα κινούμενο τρένο.Το πιλοτικό πρόγραμμα παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια sidirodromikanea

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