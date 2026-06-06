2026-06-06 12:32:31
Φωτογραφία για Έρχεται το χάπι της νύχτας να δώσει λύση στο… ροχαλητό – Βρίσκεται στη φάση έγκρισης από το αμερικανικό FDA
Έρχεται το «χάπι της νύχτας» να δώσει λύση στο… ροχαλητό και την υπνική άπνοια, που ταλαιπωρούν εκατομμύρια συνανθρώπους μας. Το χάπι βρίσκεται στη φάση έγκρισης από το αμερικανικό FDA, όπως ανακοινώθηκε στο 8ο Πανευρωπαϊκό Ωτορινολαρυγγολογικό συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας πριν από ένα μήνα.

«Πράγματι οι ανακοινώσεις που έγιναν στο συνέδριο και αφορούν το ροχαλητό και την υπνική άπνοια, έχουν επαναστατικό χαρακτήρα, καθώς είναι το αποτέλεσμα εκατοντάδων επιστημονικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο» αναφέρει ο διαπρεπής Έλληνας Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Ν. Αρτόπουλος που συμμετείχε στο συνέδριο.

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