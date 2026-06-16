2026-06-16 11:02:49

Η εκτίναξη του νοσοκομειακού clawback αποτελεί προειδοποίηση για όλα τα κανάλια.



Σε κατάσταση αμόκ βρίσκονται οι φαρμακευτικές εταιρείες και ο λόγος που συμβαίνει αυτό βγάζει μάτι. Η παραλαβή των σημειωμάτων του νοσοκομειακού clawback για το α΄ εξάμηνο του 2025, με ποσοστό που φέρεται να έφτασε στο 80,6%. Το οποίο δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη βαρύ οικονομικό δεδομένο για τη φαρμακευτική αγορά, αλλά σήμα προειδοποίησης.



Διότι το νοσοκομείο, όπως όλα δείχνουν, είναι μόνο η αρχή. Η ανοδική πίεση στη φαρμακευτική δαπάνη δεν περιορίζεται σε ένα κανάλι. Αναμένεται να αποτυπωθεί, με διαφορετική ένταση αλλά με την ίδια κατεύθυνση, και στην ιδιωτική αγορά και στα ΦΥΚ. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι πλέον μόνο πόσο υψηλό είναι το clawback στα νοσοκομεία.



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