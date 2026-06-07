Η είδηση αυτή επιβεβαιώθηκε επίσημα και φέρνει μια πολύ δυνατή κόντρα στην αγορά των wearables. Στο πρόσφατο συνέδριο Google I/O, οι δύο κολοσσοί (μαζί με την Qualcomm) ανακοίνωσαν επίσημα ότι τα πρώτα τους έξυπνα γυαλιά (Intelligent Eyewear), που βασίζονται στη νέα πλατφόρμα Android XR, θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο του 2026.

Η στρατηγική τους στοχεύει ξεκάθαρα στο να χτυπήσουν την κυριαρχία των Ray-Ban Meta, δίνοντας τεράστια έμφαση στη μόδα και στην τεχνητή νοημοσύνη (Gemini AI).

Τι ξέρουμε για τα νέα έξυπνα γυαλιά1. Σχεδιασμός & Συνεργασίες (Μόδα πάνω από όλα)

Για να μην μοιάζουν με «γκαντζετάκια» αλλά με κανονικά, στιλάτα γυαλιά, η Google και η Samsung συνεργάστηκαν με δύο κορυφαία brands οπτικών:

Gentle Monster: Για πιο luxury, τολμηρά και fashion-forward σχέδια.

Warby Parker: Για πιο κλασικές, διαχρονικές και καθημερινές γραμμές.

2. Ήχος vs Οθόνη (Το πλάνο κυκλοφορίας)

Φθινόπωρο 2026 (Audio-only): Το μοντέλο που έρχεται φέτος δεν θα έχει οθόνες. Θα εστιάζει στον ήχο, διαθέτοντας ενσωματωμένα ηχεία, μικρόφωνα και κάμερα. Αυτό κρατάει το βάρος χαμηλά (γύρω στα 50 γραμμάρια) και την εμφάνιση φυσική.

Μέσα στο 2027 (Display glasses): Οι εκδόσεις με ενσωματωμένη οθόνη (επαυξημένης πραγματικότητας) θα ακολουθήσουν αργότερα.

3. Οι δυνατότητες του Gemini AI

Με ένα απλό «Hey Google» ή με ένα άγγιγμα στον βραχίονα, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στις εξής λειτουργίες:

Real-time Μετάφραση: Θα μεταφράζουν ξένες γλώσσες σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας μάλιστα τον τόνο και τη χροιά της φωνής του ομιλητή.

Έξυπνη Πλοήγηση: Τα γυαλιά αναγνωρίζουν προς τα πού κοιτάζεις και σου δίνουν φωνητικές οδηγίες (π.χ. μέσω Google Maps) για το πώς να πας κάπου.

Αναγνώριση Περιβάλλοντος (Multimodal AI): Θα μπορείς να ρωτήσεις το Gemini για ένα μενού, μια ταμπέλα στο δρόμο ή ένα κτίριο που βλέπεις μπροστά σου.

Φωτογραφίες & AI Editing: Θα τραβάνε φωτογραφίες μέσω της κάμερας (φήμες μιλούν για αισθητήρα Sony 12MP) και θα μπορείς να τις επεξεργαστείς με φωνητικές εντολές.

Η εκτιμώμενη τιμή: Αν και οι εταιρείες δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα το κόστος, αναλυτές της αγοράς υπολογίζουν ότι το πρώτο "audio" μοντέλο θα κυμανθεί μεταξύ $379 και $499, ώστε να είναι άκρως ανταγωνιστικό με τα γυαλιά της Meta.

Η κίνηση αυτή γίνεται σε μια χρονική στιγμή που η Apple φημολογείται ότι καθυστερεί τα δικά της έξυπνα γυαλιά για το 2027, δίνοντας στη Samsung και τη Google ένα σημαντικό προβάδισμα για να κερδίσουν το κοινό αυτό το φθινόπωρο.

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