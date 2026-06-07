2026-06-07 08:19:53
Φωτογραφία για Χανιά | Φάρμακα υψηλού κόστους και τι δεν λέγεται δημόσια για αυτά – Εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Μανώλης Κατσαράκης
Για τα φάρμακα υψηλού κόστους που διατίθενται πλέον και από τα φαρμακεία της γειτονιάς μέσω απλής διαδικασίας, για τυχόν λίστες αναμονής, τα γενόσημα, την κατ’ οίκον αποστολή μίλησε μεταξύ άλλων στο ZarpaRadio 89,6 και την Ανδρονίκη Κοκοτσάκη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Χανίων και Γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Μανώλης Κατσαράκης.

Όπως ανέφερε ο κ. Κατσαράκης όταν μιλάμε για φάρμακα υψηλού κόστους, αναφερόμαστε σε φάρμακα σοβαρών ασθενειών, τα οποία κατά κανόνα είναι και ακριβά και μέσα στα μνημόνια για καθαρά οικονομικούς λόγους ιδρύθηκαν τα κρατικά φαρμακεία ΕΟΠΥΥ προκειμένου να τα διακινούν.

Στην πορεία αυτό έχασε κάθε μέτρο και από ελάχιστα φάρμακα που ήταν στην αρχή, έφτασε περίπου ο μισός τζίρος, η μισή φαρμακευτική δαπάνη να αφορά αυτά τα φάρμακα εξαιτίας διαφόρων συνθηκών ή έωλου ορισμού – τι είναι τελικά ένα φάρμακο υψηλού κόστους – με αποτέλεσμα κυρίως με την επίδραση της φαρμακοβιομηχανίας αυτός ο κατάλογος των φαρμάκων να γίνει ανεξάντλητος.

Έτσι λοιπόν για το κράτος θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος αυτές οι ουρές κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (υπήρχαν στα λιγοστά φαρμακεία του ΕΟΠΥ) να αποσυμφορηθεί και εφευρέθηκε το κατ’ οικον. Μια διαδικασία όπου αυτά τα φάρμακα τα πηγαίνανε σπίτι.

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