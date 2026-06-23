2026-06-23 16:42:43
Φωτογραφία για «Τα Φαντάσματα» του Star ανανεώνονται με νέα πρόσωπα και νέες περιπέτειες



Η κωμωδία, που αγαπήσατε, επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων!

Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα σπίτι γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Η Μαρίνα και ο Χάρης συνειδητοποιούν πως αυτή η ιδιόμορφη συγκατοίκηση με ορατούς και αόρατους συνενοίκους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς τα ευτράπελα και οι απρόσμενες εκπλήξεις διαδέχονται το ένα το άλλο!



Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων!

Ξεκαρδιστικές καταστάσεις μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις! 

Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ – Η πιο απρόβλεπτη συγκατοίκηση είναι στο Star!



Μείνετε συντονισμένοι για το πιο... στοιχειωμένο τηλεοπτικό ραντεβού της νέας τηλεοπτικής σεζόν!



Δείτε εδώ το trailer του Β’ Κύκλου της σειράς «ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ»:

https://youtu.be/mfH8oxu_tp4



Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου. 



Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.







Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. 



Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. 

Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης. 

 

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Producer: Διονύσης Σαμιώτης

Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου

Παραγωγή: Tanweer Productions







Πηγή: tvnea.com
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