2026-06-07 08:54:59
Φωτογραφία για Η Αφροδίτη προσπερνά τον Δία στον βραδινό ουρανό!
Από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, ένα πολύ όμορφο ουράνιο «ραντεβού» θα είναι ορατό χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα λίγο μετά τη δύση του Ήλιου.

Η λαμπερή Αφροδίτη φαίνεται να προσπερνά τον Δία στον ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που μπορούμε να απολαύσουμε εύκολα ακόμη και με γυμνό μάτι.

✨ Τα δύο φωτεινά αντικείμενα που ξεχωρίζουν στο σούρουπο είναι οι πλανήτες:

Αφροδίτη — το πιο λαμπρό αντικείμενο του ουρανού μετά τον Ήλιο και τη Σελήνη Δίας — ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού μας Συστήματος

tinanantsou.blogspot.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Χανιά | Φάρμακα υψηλού κόστους και τι δεν λέγεται δημόσια για αυτά – Εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Μανώλης Κατσαράκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χανιά | Φάρμακα υψηλού κόστους και τι δεν λέγεται δημόσια για αυτά – Εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Μανώλης Κατσαράκης
SMARTGLASSES: ΤΑ ΝΕΑ ΕΞΥΠΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΠΟ 2 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
SMARTGLASSES: ΤΑ ΝΕΑ ΕΞΥΠΝΑ ΓΥΑΛΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΠΟ 2 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε σήμερα τον Διεθνή κινέζικο Διαστημικό Σταθμό Τιανγκονγκ στον ουρανό
Δείτε σήμερα τον Διεθνή κινέζικο Διαστημικό Σταθμό Τιανγκονγκ στον ουρανό
όταν με ρώτησαν είπα πως όταν η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό…
όταν με ρώτησαν είπα πως όταν η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό…
όταν με ρώτησαν είπα πως όταν η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό…
όταν με ρώτησαν είπα πως όταν η αχιλλέα η χιλιόφυλλος κοιμάται το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό…
Θα δούμε μια «πλανητική παρέλαση» σήμερα στον ουρανό;
Θα δούμε μια «πλανητική παρέλαση» σήμερα στον ουρανό;
Ελένη Μενεγάκη: Συζητήσεις για επιστροφή στον ΑΝΤ1 με βραδινό σόου...
Ελένη Μενεγάκη: Συζητήσεις για επιστροφή στον ΑΝΤ1 με βραδινό σόου...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
intermezzo...γιατί πάντα χρειάζεται ένα διάλειμμα.
intermezzo...γιατί πάντα χρειάζεται ένα διάλειμμα.
Ναταλία Γερμανού με αιχμές για τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ που θέλουν τον Alpha σε σκέψεις για το Καλύτερα δε γίνεται...
Ναταλία Γερμανού με αιχμές για τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ που θέλουν τον Alpha σε σκέψεις για το Καλύτερα δε γίνεται...
Κρίνο και Αγκάθι»: Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 - Δείτε το teaser
Κρίνο και Αγκάθι»: Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 - Δείτε το teaser
Έρχεται το χάπι της νύχτας να δώσει λύση στο… ροχαλητό – Βρίσκεται στη φάση έγκρισης από το αμερικανικό FDA
Έρχεται το χάπι της νύχτας να δώσει λύση στο… ροχαλητό – Βρίσκεται στη φάση έγκρισης από το αμερικανικό FDA
Η πλήρης λίστα των ΦΥΚ που διακινούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία (08/06/2026)
Η πλήρης λίστα των ΦΥΚ που διακινούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία (08/06/2026)