2026-06-07 08:54:59
Από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, ένα πολύ όμορφο ουράνιο «ραντεβού» θα είναι ορατό χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα λίγο μετά τη δύση του Ήλιου.
Η λαμπερή Αφροδίτη φαίνεται να προσπερνά τον Δία στον ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που μπορούμε να απολαύσουμε εύκολα ακόμη και με γυμνό μάτι.
✨ Τα δύο φωτεινά αντικείμενα που ξεχωρίζουν στο σούρουπο είναι οι πλανήτες:Αφροδίτη — το πιο λαμπρό αντικείμενο του ουρανού μετά τον Ήλιο και τη Σελήνη Δίας — ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού μας Συστήματος
tinanantsou.blogspot.gr
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