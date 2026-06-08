Γλώσσα: Κάνουμε τις εργασίες 6 (σελίδα 66), 9, 10 και 11 (σελίδες 70 και 71) στο Τ.Ε. (συμβουλευόμαστε και τις σχετικές αναρτήσεις (εδώ κι εδώ).Μαθηματικά: Κλείνοντας την ύλη των μαθηματικών για φέτος, κάνουμε τις τρεις ασκήσεις της φωτοτυπίας που δόθηκε στην τάξη (ο πίνακας θέλει ιδιαίτερη προσοχή και συνδυασμό πληροφοριών), έχοντας μπροστά μας το φύλλο θεωρίας με τους τύπους των εμβαδών και των όγκων των βασικών γεωμετρικών στερεών και ανατρέχοντας στην αντίστοιχη ανάρτηση.Σχολική ζωή: Για αύριο Τρίτη, 9/6, φέρνουμε μόνο το Τ.Ε. γλώσσας, τη φωτοτυπία μαθηματικών και τους ρόλους μας. Την Τετάρτη, 10/6, φέρνουμε γεωγραφία και φυσική και την Πέμπτη, 11/6, θα ολοκληρώσουμε τις ομαδικές εργασίες της γεωγραφίας μόνο. Όλος ο υπόλοιπος χρόνος των επόμενων τριών ημερών θα καλυφθεί με πρόβες, γι΄ αυτό μαθαίνουμε καλά τα λόγια μας.

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