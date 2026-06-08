2026-06-08 11:12:44
Φωτογραφία για ΑΝΤ1: Τίτλοι τέλους για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου – Επιστροφή στις επαναλήψεις...

Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών φαίνεται πως βρίσκεται ο προγραμματισμός του ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι το κανάλι του Αμαρουσίου προσανατολίζεται στην απενεργοποίηση της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα σενάρια που είχαν πέσει στο τραπέζι για μετακίνηση της υφιστάμενης live εκπομπής από τις πρωινές ώρες στη μεσημεριανή ζώνη δεν φαίνεται να προχωρούν. Παρά τις συζητήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και τις εναλλακτικές που εξετάστηκαν, η συγκεκριμένη προοπτική δεν συγκεντρώνει πλέον τις απαραίτητες πιθανότητες υλοποίησης.

Εφόσον οι σχεδιασμοί δεν ανατραπούν, ο ΑΝΤ1 θα βάλει τέλος σε μια τριετή προσπάθεια παρουσίας στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μια ζώνη στην οποία επένδυσε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, επιδιώκοντας να ενισχύσει το ψυχαγωγικό και ενημερωτικό του αποτύπωμα τα Σαββατοκύριακα, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τηλεοπτική αγορά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση συνδέεται με τη συνολική αναδιάρθρωση του προγράμματος και την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης του διαθέσιμου budget, καθώς τα κανάλια προχωρούν ήδη στον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Έτσι, το πιθανότερο σενάριο είναι η πρωινή ζώνη να επιστρέψει στο μοντέλο που ακολουθούσε παλαιότερα, με προβολή επαναλήψεων σειρών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στον τηλεοπτικό χάρτη του Σαββατοκύριακου, καθώς ο ανταγωνισμός στις πρωινές ώρες θα περιοριστεί, ενώ παράλληλα μένει να φανεί πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η στρατηγική του ΑΝΤ1 σε άλλες ζώνες του προγράμματος.

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να «κλειδώσουν» το προσεχές διάστημα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι η φετινή σεζόν θα αποτελέσει την τελευταία για την πρωινή live παρουσία του ΑΝΤ1 τα Σαββατοκύριακα, με το κανάλι να γυρίζει σελίδα και να αναζητά νέες ισορροπίες στο πρόγραμμά του.



Πηγή: tvnea.com
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