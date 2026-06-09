2026-06-09 10:11:56
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην πρώτη θέση



 Την πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε η «Super Κατερίνα. V», η οποία σημείωσε 11.3% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 9.9%, ενώ το «Το Πρωινό» κατέγραψε 8.3%.

Κοντά βρέθηκαν το «10 Παντού» με 7.7% και οι «Αταίριαστοι» με 7.4%, δίνοντας μάχη για τις επόμενες θέσεις της κατάταξης.

Το «Breakfast@Star» σημείωσε 5.1%, ενώ το «Πρωίαν σε Είδον» περιορίστηκε στο 3.4%.



Πηγή: tvnea.com
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