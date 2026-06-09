2026-06-09 10:11:57
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» κράτησε τα ηνία

 



Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε 18.6% στο δυναμικό κοινό και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό.

Το «Happy Day στον Alpha XIII» ακολούθησε με 13.7%, διατηρώντας τη θέση του στη μάχη της πρωινής τηλεθέασης.

Το «Σήμερα» κατέγραψε 7.7%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 6.5%. Πιο πίσω βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 5.4%.

Χαμηλά κινήθηκε το «Νωρίς - Νωρίς», το οποίο περιορίστηκε στο 1.7%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην πρώτη θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην πρώτη θέση
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/6/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/6/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην πρώτη θέση
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» στην πρώτη θέση
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κυριάρχησαν με διαφορά...
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κυριάρχησαν με διαφορά...
ΑΝΤ1: Τίτλοι τέλους για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου – Επιστροφή στις επαναλήψεις...
ΑΝΤ1: Τίτλοι τέλους για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου – Επιστροφή στις επαναλήψεις...
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» πήρε καθαρή πρωτιά
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» πήρε καθαρή πρωτιά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κυριάρχησαν με διαφορά...
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κυριάρχησαν με διαφορά...
Πάνος Χολής : Η γιαγιά Πανωραία που «έφυγε» στα 100 της χρόνια
Πάνος Χολής : Η γιαγιά Πανωραία που «έφυγε» στα 100 της χρόνια
Zero-Click UI: H AI ΘΑ ΞΕΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΟΥ- ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Zero-Click UI: H AI ΘΑ ΞΕΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΟΥ- ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Στο τραπέζι η μείωση της ΕΑΣ για τις συντάξεις με πιλοτική δίκη - Ποιο είναι το σενάριο για τις νέες κλίμακες.
Στο τραπέζι η μείωση της ΕΑΣ για τις συντάξεις με πιλοτική δίκη - Ποιο είναι το σενάριο για τις νέες κλίμακες.
Συνέχεια στη δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης.
Συνέχεια στη δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης.