





Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε 18.6% στο δυναμικό κοινό και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό.

Το «Happy Day στον Alpha XIII» ακολούθησε με 13.7%, διατηρώντας τη θέση του στη μάχη της πρωινής τηλεθέασης.

Το «Σήμερα» κατέγραψε 7.7%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 6.5%. Πιο πίσω βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 5.4%.

Χαμηλά κινήθηκε το «Νωρίς - Νωρίς», το οποίο περιορίστηκε στο 1.7%.

Πηγή: tvnea.com