2026-06-11 14:18:44
Φωτογραφία για «Θα καταστρέψουμε τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές» χωρίς σχέδιο της ΕΕ, προειδοποιεί ο Τσέχος υπουργός Μεταφορών.
Ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία της Πράγας προειδοποίησε ότι οι κλιματικές φιλοδοξίες της Ευρώπης θα γίνουν ολοένα και πιο δύσκολο να επιτευχθούν εάν οι εμπορευματικές μεταφορές συνεχίσουν να μετατοπίζονται από τις σιδηροδρομικές στις οδικές.Η Ευρώπη κινδυνεύει να «καταστρέψει» τον τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, εκτός εάν η ΕΕ αναπτύξει μια ειδική στρατηγική για την αντιστροφή sidirodromikanea
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