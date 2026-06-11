2026-06-11 13:45:00
Φωτογραφία για Δέσποινα Καμπούρη: Δεν θα είμαι του χρόνου στο “Πρωινό” - Η απόφαση ελήφθη ύστερα από συζήτηση με το κανάλι
Η συνεργασία της Δέσποινας Καμπούρη με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται, καθώς η δημοσιογράφος δεν θα συνεχίσει στο πάνελ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα την επόμενη σεζόν. Την αποχώρησή της επιβεβαίωσε η ίδια, σημειώνοντας ότι η απόφαση ελήφθη ύστερα από συζήτηση με το κανάλι.

«Εγώ δεν θα είμαι του χρόνου στο “Πρωινό”, το έχουμε συζητήσει με το κανάλι και έχει τελειώσει. Οπότε, δεν μπορώ να σου μιλήσω για περικοπές στο budget, δεν έχω μπει σε τέτοιες συζητήσεις», είπε η δημοσιογράφος στην εκπομπή «Happy Day».

«Αυτό το πρωινό ξύπνημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το περίμενα. Ήταν όμως μία πραγματικά πολύ ωραία χρονιά για μένα, ίσως από τις καλύτερες», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Πηγή: tvnea.com
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