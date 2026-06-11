Με σταθερή παρουσία στο πρόγραμμα του Star και έχοντας δημιουργήσει το δικό του πιστό κοινό, το «Cash or Trash» ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέο κύκλο επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα ξεκινούν τα γυρίσματα της επιτυχημένης παραγωγής, η οποία θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό «χαρτί» του σταθμού και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η εκπομπή με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, συνδυάζοντας τη δημοπρασία συλλεκτικών αντικειμένων με τις ιδιαίτερες ιστορίες των ανθρώπων που τα φέρνουν στο πλατό. Το ενδιαφέρον των τηλεθεατών παραμένει έντονο, ενώ η ανταπόκριση του κοινού για συμμετοχή συνεχίζεται αμείωτη.

Στον νέο κύκλο αναμένεται να δούμε ακόμη περισσότερα σπάνια αντικείμενα, νέους πωλητές και φυσικά τους γνώριμους αγοραστές να διεκδικούν τα πιο ξεχωριστά κομμάτια, προσφέροντας δυνατές διαπραγματεύσεις και ανατροπές μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το Star δείχνει να επενδύει ξανά στο επιτυχημένο format, το οποίο έχει καταφέρει να διατηρήσει τη δυναμική του στην απογευματινή ζώνη, αποτελώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ψυχαγωγικές εκπομπές του σταθμού.

Πηγή: tvnea.com