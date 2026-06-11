2026-06-11 13:45:00

Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι προετοιμασίες για τη νέα εκπομπή που θα αναλάβουν τη νέα σεζόν οι παρουσιαστές του «Στούντιο 4» μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.



Σύμφωνα με τη Realnews, έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες επαφές με στελέχη του σταθμού, προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική εικόνα του καθημερινού τρίωρου μαγκαζίνο που ετοιμάζεται για το πρόγραμμα του καναλιού. Στο τραπέζι βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τόσο το περιεχόμενο όσο και τις εμπορικές συνεργασίες που θα ενσωματωθούν στη νέα παραγωγή.



Παράλληλα, η μετακίνηση στο Φάληρο δεν αφορά μόνο τους δύο παρουσιαστές, καθώς μαζί τους αναμένεται να βρεθούν και βασικά μέλη της ομάδας που στήριξε το «Στούντιο 4» τα προηγούμενα χρόνια. Ανάμεσά τους και η αρχισυντάκτρια Κλεοπάτρα Πατλάκη, αλλά και αρκετοί ακόμη συνεργάτες της εκπομπής.



Όσον αφορά την ονομασία του νέου πρότζεκτ, τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για τον τίτλο «Στούντιο ΣΚΑΪ» δεν φαίνεται να έχουν βάση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει «κλειδώσει» η τελική επιλογή που θα συνοδεύσει την πρεμιέρα της εκπομπής.



Πηγή: tvnea.com



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