





Με τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ», να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, το επίσημο προφίλ του σταθμού στο Instagram μοιράστηκε ένα αποκλειστικό backstage βίντεο. Μέσα από τις πρώτες εικόνες, παίρνουμε μια γεύση από τα παρασκήνια της παραγωγής, εκεί όπου η μαύρη κωμωδία και το μυστήριο συναντούν το ανατρεπτικό χιούμορ της ελληνικής πραγματικότητας.

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και «καθώς πρέπει» λογιστής. Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος».

Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης.

Σε σενάριο Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία Σέργιου Κωνσταντινίδη, το «Κάμπινγκ» υπόσχεται να προσφέρει γέλιο αλλά και συγκίνηση, εστιάζοντας στη φιλία, την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οι πρώτες backstage στιγμές από τη νέα παραγωγή του MEGA μας προετοιμάζουν για ένα ανατρεπτικό ταξίδι στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος»... εκεί όπου το δίκαιο γίνεται πράξη!

Δείτε την ανάρτηση στα social media του MEGA:

https://www.instagram.com/reel/DZcYaRps3yY/?igsh=MWoyMXplYTVsaTh6aA==







Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση - Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE - Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA







Πηγή: tvnea.com