ΟΣΕ: Διευκρινίσεις για το σύστημα ETCS – «100% εγκατεστημένο έως τα τέλη Αυγούστου στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη».
2026-07-24 12:18:13
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, προέβη σε διευκρινιστική δήλωση σχετικά με τα θέματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου. Δεσμεύτηκε ότι έως το τέλος Αυγούστου 2026, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο σύστημα ETCS.Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από τα θέματα ασφαλείας του ελληνικού sidirodromikanea
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