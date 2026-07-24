2026-07-24 12:18:13

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, προέβη σε διευκρινιστική δήλωση σχετικά με τα θέματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου. Δεσμεύτηκε ότι έως το τέλος Αυγούστου 2026, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο σύστημα ETCS.Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από τα θέματα ασφαλείας του ελληνικού sidirodromikanea

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