2026-06-13 22:11:18
Φωτογραφία για Το κινεζικό διαστημόπλοιο Tianwen-2 φτάνει στον αστεροειδή Kamo'oalewa
Όμιλος Φίλων Αστρονομίας

Το κινεζικό διαστημόπλοιο Tianwen-2 φτάνει στον αστεροειδή Kamo'oalewa

Το Tianwen-2 εκτέλεσε πρόσφατα έναν ελιγμό με σκοπό να πλησιάσει τον αστεροειδή Kamo'oalewa, έναν από τους επτά γνωστούς ημι-δορυφόρους της Γης, που ανακαλύφθηκε το 2016 από το τηλεσκόπιο PanSTARRS.

Η πληροφορία προέρχεται από ερασιτέχνες ραδιοαστρονόμους στη Γερμανία και την Ολλανδία που παρακολούθησαν τον ελιγμό, καθώς η κινεζική διαστημική υπηρεσία δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.

Η αποστολή αναμένεται να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα της καταγωγής του αστεροειδή: μια θεωρία υποστηρίζει ότι προέρχεται από τη Σελήνη, εκτοξευόμενος από τον κρατήρα Giordano Bruno πριν από 10 εκατ. χρόνια, ενώ στατιστικά μοντέλα δείχνουν ότι είναι 10 φορές πιο πιθανό να προέρχεται από τη ζώνη αστεροειδών.

Τα δείγματα που θα συλλέξει το Tianwen-2 θα επιστρέψουν στη Γη το 2027, ενώ μετά τη δειγματοληψία, το διαστημόπλοιο θα κατευθυνθεί προς τον κομήτη 311P, φτάνοντας εκεί το 2035.

Φωτό: το Tianwen-2 καθώς απομακρύνεται από τη Γη
tinanantsou.blogspot.gr
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