2026-06-14 08:08:34
Φωτογραφία για AN TO LAPTOP ΣΟΥ ΦΡΑΚΑΡΕΙ ΕΛΕΓΞΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΥΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



 Είναι απίστευτα εκνευριστικό να περιμένεις το laptop να ανταποκριθεί ενώ προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου. Πολλοί νομίζουν ότι το μηχάνημά τους «πάλιωσε» ή γέμισε ιούς, αλλά τις περισσότερες φορές η λύση κρύβεται πίσω από μια απλή ρύθμιση της μπαταρίας που «στραγγαλίζει» την απόδοση του επεξεργαστή για χάρη της αυτονομίας.

Αν το laptop σου σέρνεται, κάνε αυτόν τον έλεγχο αμέσως.

1. Η κρυφή ρύθμιση στα Windows 11 και τα 10 (Power Mode)

Τα Windows διαθέτουν μια επιλογή που ρυθμίζει πόση ενέργεια θα δίνουν στο hardware. Αν είναι ρυθμισμένη στην «Εξοικονόμηση ενέργειας», το laptop θα πηγαίνει επίτηδες αργά.

Πώς να το αλλάξεις στα Windows 11:

Πάτα το Start (Έναρξη) και άνοιξε τις Ρυθμίσεις (Settings) (το γρανάζι).

Πήγαινε στο Σύστημα (System) -> Τροφοδοσία και μπαταρία (Power & battery).

Βρες την επιλογή Λειτουργία λειτουργίας (Power Mode).

Άλλαξέ το από Βέλτιστη απόδοση ισχύος (Best power efficiency) σε Βέλτιστη απόδοση (Best performance).

Πώς να το αλλάξεις στα Windows 10:

Απλά κάνε κλικ στο εικονίδιο της μπαταρίας κάτω δεξιά στη γραμμή εργασιών.

Σύρε τον ρυθμιστικό διακόπτη (slider) τέρμα δεξιά, εκεί που λέει Βέλτιστη απόδοση (Best performance).

freegr

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