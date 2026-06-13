





Σε φάση αναδιαμόρφωσης μπαίνει το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ενόψει της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν, με τις επαφές για τη σύνθεση του νέου πάνελ να ξεκινούν άμεσα. Παρότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν έχει ακόμη υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον σταθμό, οι διεργασίες για τη στελέχωση της εκπομπής φαίνεται πως προχωρούν κανονικά.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σκρομπόλας (zappit), από τη Δευτέρα προγραμματίζονται συναντήσεις με βασικά πρόσωπα της τρέχουσας ομάδας. Ο Τάσος Τεργιάκης, ο Πάνος Κατσαρίδης και η Φωτεινή Πετρογιάννη είναι τα ονόματα που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την επόμενη μέρα του «Πρωινού».

Την ίδια ώρα, όλα δείχνουν πως ο ΑΝΤ1 επιδιώκει ένα πιο «σφιχτό» σχήμα γύρω από τον Γιώργο Λιάγκα, με το πάνελ να περιορίζεται σε έως τρία μέλη. Η κατεύθυνση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια για πιο ευέλικτη δομή και καλύτερη χημεία στην καθημερινή ροή της εκπομπής.

Όσον αφορά τη Γιώτα Κηπουρού και τη Δέσποινα Καμπούρη, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η συνεργασία τους με την εκπομπή ολοκληρώνεται με το τέλος της σεζόν.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες ακούγεται έντονα το όνομα της Σάσας Σταμάτη για πιθανή συμμετοχή στο νέο σχήμα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς ο ΑΝΤ1 θέλει να κλείσει έγκαιρα το παζλ της πρωινής του ζώνης για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Πηγή: tvnea.com