Με την αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν να έχει ξεκινήσει, τα κανάλια βρίσκονται ήδη σε διαδικασία σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Πέρα από τις συζητήσεις που αφορούν πρόσωπα μπροστά από τις κάμερες, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και σε διοικητικό επίπεδο, εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη στρατηγική και την πορεία του προγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA, δύο στελέχη που κατείχαν κομβικές θέσεις στον ΑΝΤ1 ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους με τον σταθμό του Αμαρουσίου. Πρόκειται για τη Χρύσα Μασούρου, η οποία είχε την ευθύνη του Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγράμματος, και τη Γιώτα Σπανού, που βρισκόταν στη θέση της Υπεύθυνης Ψυχαγωγίας.

Οι αποχωρήσεις τους έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΑΝΤ1 επεξεργάζεται το πλάνο της νέας τηλεοπτικής χρονιάς, με στόχο να διαμορφώσει το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στους τηλεθεατές από το φθινόπωρο. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εξελίξεις δεν αποτέλεσαν έκπληξη για τη διοίκηση του σταθμού, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν προηγηθεί συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών το τελευταίο διάστημα.

Όπως μαθαίνουμε, η ολοκλήρωση των συνεργασιών πραγματοποιείται σε συναινετικό κλίμα, έπειτα από κοινή απόφαση, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αιφνίδια εξέλιξη ή ανατροπή. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία που είχε δρομολογηθεί εδώ και καιρό και πλέον οδηγείται στην τελική της φάση.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επόμενη μέρα και στις κινήσεις που θα ακολουθήσουν. Πηγές αναφέρουν ότι το ζήτημα της στελέχωσης των συγκεκριμένων θέσεων δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα και αναμένεται να εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν. Τότε θα ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις σχετικά με το αν θα υπάρξουν αντικαταστάσεις ή αν θα επιλεγεί διαφορετική οργανωτική δομή ενόψει της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.

Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένες αποχωρήσεις αποτελούν μία από τις πρώτες σημαντικές εσωτερικές αλλαγές που καταγράφονται στον χώρο της τηλεόρασης ενόψει του νέου προγραμματισμού, σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες και οι στρατηγικές των καναλιών βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Πηγή: tvnea.com