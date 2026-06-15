Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε στα επαγγελματικά της καθήκοντα, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο σύζυγός της.Η δημοσιογράφος του Alpha βρέθηκε ξανά στο πλατό του «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου, δύο μήνες μετά το περιστατικό, και μίλησε ανοιχτά για τη δοκιμασία που έζησε. Περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας στα νοσοκομεία, αλλά και την ανακούφιση που ένιωσε όταν η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε βελτίωση, επιτρέποντάς τους να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι.«Μπήκα τώρα μέσα και είπα ότι δεν θα κλάψω, γιατί είναι ημέρα χαράς σήμερα αλλά μου ήρθε η εικόνα εκείνης της ημέρας, του πώς έφυγα σφαίρα από εκείνη την καρέκλα. Δόξα τω Θεώ γυρίσαμε σπίτι μας, όλα καλά. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρίσκονταν δίπλα μας», είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου μπαίνοντας στο πλατό της εκπομπής.Αφηγούμενη όσα πέρασε στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά. Αισθανόμουν ότι όλα θα πάνε καλά».«Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δεν με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου, άρχισε να ανταποκρίνεται επειδή τον τσιμπούσα συνέχεια», περιέγραψε η Τίνα Μεσσαροπούλου.«Το πρώτο διάστημα γύριζα σπίτι και λύγιζα μόνη μου. […] Δεν το εύχομαι ούτε στον χειρότερο εχθρό μου να το περάσει αυτό που ζήσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μου έστειλαν έστω ένα μήνυμα, ακόμα και άνθρωποι με τους οποίους είχαμε έρθει σε μια αντιπαλότητα στο παρελθόν για τα τηλεοπτικά. […] Δεν άφησα τα παιδιά μου να δουν τον πατέρα τους στην εντατική. Ήθελα να τον δουν καλά», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της κουβέντας η Τίνα Μεσσαροπούλου.Πηγή: tvnea.com