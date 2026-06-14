Χθες, Σάββατο 13/06/2026, οι φαρμακοποιοί, οι γιατροί και οι ασθενείς βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα πολύωρο blackout στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και στις λοιπές εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔΙΚΑ.

Η διακοπή είχε προαναγγελθεί ως προγραμματισμένη, ωστόσο η διάρκειά της —από τις 15:00 έως τις 23:30— ανέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο κρίσιμη είναι η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των συστημάτων για την καθημερινή παροχή υπηρεσιών Υγείας.

Η ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ ανέφερε:

«Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών το Σάββατο 13/06/2026 μεταξύ 15:00 και 23:30 λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ»

11/06/2026

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 13/06/2026, από τις 15:00 έως τις 23:30, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και οι υπόλοιπες εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔΙΚΑ, καθώς και οι διαδικτυακές υπηρεσίες ΑΜΚΑ και Ασφαλιστικής Ικανότητας, δε θα είναι διαθέσιμες, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ.

Οι εφαρμογές θα είναι και πάλι διαθέσιμες αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες.»

Η παραπάνω ανακοίνωση ανέδειξε ένα σοβαρό ζήτημα που δεν μπορεί να...

.... αντιμετωπίζεται ως απλή τεχνική δυσλειτουργία.

Οι φαρμακοποιοί είμαστε καθημερινά συνδεδεμένοι με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το οποίο αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο εργαλείο της δουλειάς μας. Η ορθή εκτέλεση μιας ηλεκτρονικής συνταγής προϋποθέτει ότι το σύστημα λειτουργεί απρόσκοπτα, όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες.

Στη νέα πραγματικότητα των QR κουπονιών φαρμάκων και της εφαρμογής του EMVO, η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη. Το εργαλείο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι απαραίτητο για την ορθή εξακρίβωση και ακύρωση των ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων που παραδίδονται στους ασθενείς και ασφαλισμένους.

Όταν, λοιπόν, προκύπτει ένα πολύωρο downtime, ακόμη και αν είναι προγραμματισμένο, δημιουργείται στην πράξη ένα σοβαρό κενό στη λειτουργία της φαρμακευτικής περίθαλψης. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα φαρμακεία. Αφορά και τους γιατρούς, οι οποίοι δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν, δεν μπορούν να εκδώσουν γνωματεύσεις, ιατρικές βεβαιώσεις, αφορά τους ασθενείς που χρειάζονται άμεσα τη θεραπεία τους και αφορά συνολικά την ομαλή λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Δεν μιλάμε, επομένως, απλώς για μια τεχνική διακοπή. Μιλάμε για ένα πολύωρο blackout σε κρίσιμες υπηρεσίες Υγείας.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, ακόμη κι αν πρόκειται για Σάββατο, για Κυριακή, για αργία, οι φαρμακοποιοί καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση αλαλούμ. Ασθενείς προσέρχονταν χθες στα φαρμακεία ζητώντας τα φάρμακά τους με ένα απλό χαρτί ή με την προφορική διαβεβαίωση ότι «τη Δευτέρα θα φέρουν τη συνταγή». Άλλοι ζητούσαν να τους δοθούν φάρμακα δανεικά, με την υπόσχεση ότι όταν επανέλθει το σύστημα, ο γιατρός θα εκδώσει τη συνταγή και το φαρμακείο θα την εκτελέσει εκ των υστέρων.

Όμως ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να λειτουργεί με… υποσχετικές. Δεν μπορεί να χορηγεί φάρμακα χωρίς την προβλεπόμενη ηλεκτρονική διαδικασία, ούτε να αναλαμβάνει προσωπικά και επαγγελματικά ρίσκα επειδή ένα κρατικό ψηφιακό σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας για πολλές ώρες.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό όταν μιλάμε για επείγοντα περιστατικά ή για φάρμακα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, όπως αντιβιοτικά, ναρκωτικά ή οπιούχα σκευάσματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει σαφής, θεσμοθετημένη και εκ των προτέρων γνωστή διαδικασία: τι κάνει ο γιατρός, τι κάνει ο φαρμακοποιός και πώς διασφαλίζεται ο ασθενής, χωρίς να παραβιάζεται η νομιμότητα και χωρίς να μεταφέρεται η ευθύνη στον επαγγελματία υγείας.

Προφανώς και αντιλαμβανόμαστε ότι τα πληροφοριακά συστήματα χρειάζονται αναβαθμίσεις, συντηρήσεις και τεχνικές παρεμβάσεις. Αυτές όμως δεν μπορεί να πραγματοποιούνται με τρόπο που να αφήνει εκτεθειμένους γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασθενείς.

Η Πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε τέτοια πολύωρα downtime να είναι πολύ πιο ελεγχόμενα, να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες και να υπάρχει λειτουργική πρόβλεψη για τα επείγοντα περιστατικά.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση δεν είναι μια απλή πλατφόρμα. Είναι βασική υποδομή της καθημερινής λειτουργίας της Υγείας. Και μια τέτοια υποδομή οφείλει να λειτουργεί με αξιοπιστία, συνέχεια και ασφάλεια.

Οι φαρμακοποιοί δεν ζητούν κάτι παράλογο. Ζητούν να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, με ασφάλεια για τον ασθενή, με σεβασμό στη νομιμότητα και χωρίς να μετατρέπονται σε διαχειριστές προβλημάτων που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι.

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