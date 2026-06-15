2026-06-15 11:39:23
Φωτογραφία για Η Alter Ego Media συμπαραγωγός με τη Filmiki Productions στην ταινία «170 Τετραγωνικά»
Η Alter Ego Media ενισχύει την παρουσία της και στον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου και ανακοινώνει τη συνεργασία της ως συμπαραγωγός με τη Filmiki Productions στην ταινία «170 Τετραγωνικά».

Η κινηματογραφική ταινία, τα γυρίσματα της οποίας ξεκίνησαν σήμερα, βασίζεται στο ομώνυμο, άκρως επιτυχημένο, θεατρικό έργο του Γιωργή Τσουρή. Το έργο, για το οποίο ο ηθοποιός τιμήθηκε με το βραβείο «Χορν», εξελίχθηκε σε πραγματικό φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας, με πάνω από 550 παραστάσεις και περισσότερους από 130.000 θεατές.

Τα «170 Τετραγωνικά» μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη και μετασχηματίζονται σε μια σύγχρονη κινηματογραφική ταινία υψηλών προδιαγραφών με πρωταγωνιστές τους: Ορέστη Τζιόβα, Κλέλια Ανδριολάτου, Ανθή Ευστρατιάδου, Γιωργή Τσουρή. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άκης Πολύζος, ενώ το σενάριο οι Γιωργής Τσουρής και Αυρήλιος Καρακώστας.

Πρόκειται για μία μαύρη κωμωδία που αποτυπώνει με εντυπωσιακή αμεσότητα το συμπλεγματικό σύμπαν της ελληνικής οικογένειας, ισορροπώντας μοναδικά ανάμεσα στην αγωνία, το χιούμορ και τον σκληρό ρεαλισμό.


Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, όπου ο θάνατος του πατέρα φέρνει ξανά κάτω από την ίδια στέγη δύο αποξενωμένες αδερφές. Μία απροσδόκητη απογευματινή επίσκεψη λειτουργεί ως θρυαλλίδα, θέτοντας αντιμέτωπους τους αντι-ήρωες της ιστορίας με καλά κρυμμένα μυστικά και ανατροπές. Αυτές οι αποκαλύψεις τούς αναγκάζουν να αναμετρηθούν με την αλήθεια, σε ένα οικογενειακό συναισθηματικό μπρα-ντε-φερ που θέτει το καίριο ερώτημα: Πόσο καλά νομίζεις ότι γνωρίζεις τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους;

Πηγή: tvnea.com
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