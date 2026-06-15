Ναι, η είδηση αυτή «κυκλοφορεί» έντονα τις τελευταίες ημέρες και προέρχεται από συνεργάτες/κατασκευαστές καρτών (AIBs) της AMD. Σύμφωνα με πληροφορίες που αποσπάστηκαν από κατασκευαστές, το χρονοδιάγραμμα για την επόμενη μεγάλη αρχιτεκτονική της AMD φαίνεται να μετατίθεται αρκετά πιο μακριά απ' ό,τι υπολόγιζαν πολλοί.

Η κατάσταση με βάση τα τωρινά δεδομένα διαμορφώνεται ως εξής:

Το Χρονοδιάγραμμα και οι Εκτιμήσεις

Το «αισιόδοξο» σενάριο: Κάποιοι κατασκευαστές θεωρούν πιθανό ένα λανσάρισμα μεταξύ 2ου και 3ου τριμήνου του 2027.

Το «ρεαλιστικό» σενάριο: Άλλοι συνεργάτες της AMD χαρακτηρίζουν το παραπάνω παράθυρο υπερβολικά αισιόδοξο, δείχνοντας ξεκάθαρα προς το τέλος του 2027 ή ακόμα και τις αρχές του 2028.

Γιατί τόσο μεγάλη αναμονή;

Αν αναλογιστεί κανείς ότι η σειρά RDNA 4 (Radeon RX 9000) κυκλοφόρησε στις αρχές του 2025, μιλάμε για έναν κύκλο ζωής που θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 30 μήνες. Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες:

Η κρίση στις μνήμες (DRAM/GDDR): Η τεράστια ζήτηση για AI chips και data centers έχει δεσμεύσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής παγκοσμίως. Αυτό επηρεάζει άμεσα και την παραγωγή των καταναλωτικών καρτών γραφικών, καθώς οι κατασκευαστές μνήμης δίνουν προτεραιότητα στα enterprise προϊόντα με τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Συγχρονισμός με τον ανταγωνισμό: Η Nvidia φαίνεται να ακολουθεί παρόμοιο μονοπάτι, με τις φήμες να θέλουν τη δική της επόμενη γενιά (RTX 60 series / αρχιτεκτονική Rubin) να καταφθάνει επίσης στο δεύτερο μισό του 2027.

Τι περιμένουμε από το RDNA 5;

Σε αντίθεση με το RDNA 4 που επικεντρώθηκε κυρίως στη μεσαία κατηγορία (mainstream), το RDNA 5 αναμένεται να είναι μια καθολική αρχιτεκτονική αναδιοργάνωση για την AMD. Οι μέχρι τώρα διαρροές κάνουν λόγο για:

Μετάβαση στα 3nm της TSMC (κόμβος N3P).

Επιστροφή της AMD στην ultra high-end κατηγορία με ναυαρχίδες που θα διαθέτουν έως και 96 Compute Units (12.288 πυρήνες).

Ενσωμάτωση εξειδικευμένων "Neural Arrays" για AI-driven rendering και ριζικά αναβαθμισμένο Ray Tracing.

Χρήση ταχύτατων μνημών GDDR7 σε δίαυλο 384-bit για τα κορυφαία μοντέλα.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αναμένεται να αποτελέσει τη βάση και για τα custom chips των επόμενων κονσολών της Sony και της Microsoft. Αν ψάχνεις να αναβαθμίσεις άμεσα, η τρέχουσα γενιά θα παραμείνει στο προσκήνιο για αρκετό καιρό ακόμα.

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