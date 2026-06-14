Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφονται στην πρωινή ενημερωτική ζώνη της τηλεόρασης, καθώς ο Άκης Παυλόπουλος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Ψυχαγωγία... Κυριακάτικα», ο δημοσιογράφος έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με το κανάλι, αποδεχόμενος την πρότασή του παρά τις προσπάθειες του ΣΚΑΪ να τον διατηρήσει στο δυναμικό του.

Αντίθετα, ο Δημήτρης Οικονόμου αναμένεται να παραμείνει στον ΣΚΑΪ. Παρότι υπήρξαν σκέψεις να μετακινηθεί και εκείνος στον ΑΝΤ1, το συμβόλαιό του με τον σταθμό του Φαλήρου βρίσκεται σε ισχύ έως το 2027 και περιλαμβάνει ρήτρα που καθιστά δύσκολη την αποχώρησή του.

Έτσι, μετά από τέσσερα χρόνια κοινής τηλεοπτικής παρουσίας, το επιτυχημένο δίδυμο των Άκη Παυλόπουλου και Δημήτρη Οικονόμου φαίνεται πως ολοκληρώνει την κοινή του πορεία, με τον πρώτο να μετακινείται στον ΑΝΤ1 και τον δεύτερο να συνεχίζει στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: tvnea.com