Νέες διαστάσεις φαίνεται πως λαμβάνει η υπόθεση της σειράς «Army Love», η οποία προοριζόταν για το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Μετά τη διακοπή των γυρισμάτων, η διαφωνία μεταξύ της δημόσιας τηλεόρασης και της εταιρείας παραγωγής περνά πλέον και σε νομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Realnews, η εταιρεία παραγωγής απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία προς την ΕΡΤ, αντιδρώντας στην απόφαση καταγγελίας της μεταξύ τους σύμβασης. Η παραγωγή υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζητήθηκαν σημαντικές τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της σειράς, που αφορούσαν τόσο σκηνές όσο και διαλόγους με κοινωνικό και πολιτικό σχολιασμό.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι σχετικές παρατηρήσεις διατυπώθηκαν αφού είχαν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των δημιουργών. Η εταιρεία φέρεται να θεωρεί πως οι προτεινόμενες αλλαγές επηρέαζαν ουσιαστικά τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του έργου.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ο Αλέξανδρος Ρήγας, ο οποίος, σύμφωνα με τη Realnews, εξέφρασε την ενόχλησή του για τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι υπήρξε παρέμβαση στο δημιουργικό σκέλος της σειράς. Παράλληλα, ο γνωστός δημιουργός φέρεται να επιθυμεί την εξεύρεση λύσης που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση του πρότζεκτ.

Από την άλλη πλευρά, η ΕΡΤ απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί λογοκρισίας. Η δημόσια τηλεόραση υποστηρίζει ότι η παραγωγή ήταν εκείνη που διέκοψε τα γυρίσματα προκειμένου να επεξεργαστεί εκ νέου τα σενάρια, τονίζοντας πως οι ενέργειές της έγιναν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου του περιεχομένου.

Με τις δύο πλευρές να διατηρούν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις, το μέλλον του «Army Love» παραμένει αβέβαιο, ενώ μένει να φανεί αν θα βρεθεί κοινό έδαφος για την επανεκκίνηση της παραγωγής ή αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε περαιτέρω δικαστικές εξελίξεις.

Πηγή: tvnea.com