Η Μποχίνια είναι ένα τροπικό καλλωπιστικό δέντρο με ιδιαίτερα εντυπωσιακή ανθοφορία και χαρακτηριστικά φύλλα που θυμίζουν το αποτύπωμα οπλής. Γνωστή και ως Δέντρο Ορχιδέα, αποτελεί μια ξεχωριστή επιλογή για κήπους περιοχών με ήπιο κλίμα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Bauhinia είναι η βοτανολογική ονομασία της και πρόκειται για τροπικό καλλωπιστικό δέντρο που συχνά αναφέρεται και ως Δέντρο Ορχιδέα λόγω της ομοιότητας των λυλουδιών του με Ορχιδέες, , παρόλο που ανήκει σε διαφορετική οικογένεια.



Με καταγωγή από την Ινδία και την Κίνα, όπου είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής, η Μποχίνια ξεχωρίζει τόσο για τα πολύ ιδιαίτερα μεγάλα άνθη όσο και για το χαρακτηριστικό σχήμα των φύλλων, τα οποία χωρίζονται σε δύο λοβούς και θυμίζουν το αποτύπωμα οπλής.

Η Μποχίνια αναπτύσσεται ως μικρό ή μεσαίου μεγέθους δέντρο με σχετικά πλατιά και αραιή κόμη. Το ύψος της, σε ερασιτεχνικές καλλιέργειες, φτάνει τα 4-5 μέτρα, με ελαφρά μικρότερη παράπλευρη ανάπτυξη.

Από τα πιο γνωστά είδη είναι η Μποχίνια η ποικιλόχρωμη (Bauhinia variegata) και η Μποχίνια η πορφυρή (Bauhinia purpurea) που διαφέρουν όχι μόνο στις αποχρώσεις των λουλουδιών αλλά και στην περίοδο ανθοφορίας.



Τα ροζ, μωβ, λιλά, λευκά ή κόκκινα άνθη, ανάλογα με την ποικιλία, διαθέτουν ευχάριστο άρωμα και καθώς είναι εδώδιμα χρησιμοποιούνται κυρίως στην Ασιατική κουζίνα σε σαλάτες, επιδόρπια και συνθέσεις food styling. Προσομοιάζουν πολύ με εκείνα της Ορχιδέας, αλλά σε μεγαλύτερο μέγεθος, αποτελούνται από πέντε πέταλα και έντονους στήμονες και εμφανίζονται σε ταξιανθίες στις άκρες των βλαστών.





Η καλλωπιστική αξία της Μποχίνιας οφείλεται όχι μόνο στα εντυπωσιακής όψης λουλούδια αλλά και στην ιδιαίτερη μορφολογία των φύλλων που δίνουν στα φυτά ξεχωριστή όψη, ακόμη και τις εκτός ανθοφορίας εποχές.



Καλλιεργείται κυρίως ως δέντρο σκίασης και καλλωπισμού σε κήπους, πάρκα και μεγάλους εξωτερικούς χώρους.



Κατάλληλη και για καλλιέργεια σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς δεν επηρεάζεται από την αλατότητα του εδάφους.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ Θέση

Η Μποχίνια αναπτύσσεται καλύτερα σε ηλιόλουστες και ζεστές θέσεις. Ευδοκιμεί χωρίς πρόβλημα και σε ημισκιερά σημεία, όμως η ανθοφορία της μειώνεται αισθητά.



Πρόκειται για τροπικό δέντρο που δεν ευδοκιμεί σε περιοχές με συχνούς ή έντονους παγετούς και είναι καταλληλότερο για τις νότιες και θερμότερες περιοχές της χώρας. Σε ψυχρότερα κλίματα μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα ανάπτυξης ή ζημιές στο φύλλωμα και τους βλαστούς κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Χώμα

Χρησιμοποιείστε ένα εμπλουτισμένο φυτόχωμα εξωτερικού χώρου με πολύ καλή αποστράγγιση.

Πότισμα

Κατά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξής της χρειάζεται τακτικό πότισμα ώστε να εγκατασταθεί σωστά.



Την άνοιξη συνήθως απαιτούνται 2-3 ποτίσματα την εβδομάδα, ανάλογα και με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που επικρατούν, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών το πότισμα πρέπει να γίνεται ακόμη συχνότερα.

Όταν η Μποχίνια ενηλικιωθεί παρουσιάζει αρκετά καλή αντοχή στην ξηρασία και τα ποτίσματα θα πρέπει σταδιακά να αραιώνουν και να πραγματοποιούνται μόνο όταν το χώμα της έχει στεγνώσει.

Λίπανση

Ένα πλήρες ενισχυτικό για ανθοφόρα, μία φορά τον μήνα από τον Μάρτιο έως τις αρχές του καλοκαιριού, συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την εντονότερη ανθοφορία.

Κλάδεμα

Το κλάδεμα είναι σημαντικό για τη διατήρηση του σχήματος και της ισορροπημένης ανάπτυξης του δέντρου, καθώς η Μποχίνια παράγει πολλούς νέους βλαστούς και με τον χρόνο μπορεί να αποκτήσει πυκνή και ακανόνιστη κόμη. Πραγματοποιείται μετά την ανθοφορία με αφαίρεση αδύναμων, ξερών ή «άναρχα» αναπτυσσόμενων βλαστών, ώστε να αερίζεται καλύτερα το εσωτερικό του φυλλώματος και να διατηρείται η χαρακτηριστική μορφή του φυτού.



Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης οι εύκαμπτοι βλαστοί μπορούν και να υποστηριχθούν, ώστε να κατευθυνθούν ελεγχόμενα, έτσι που η Μποχίνα αναπτυσσόμενη να αναπτύξει την χαρακτηριστική σφαιρική της κόμη.

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Η Bauhinia variegata ανθίζει από τα τέλη του χειμώνα έως τις αρχές του καλοκαιριού, ενώ η Bauhinia purpurea το φθινόπωρο.



Η διάρκεια και η ένταση της ανθοφορίας επηρεάζονται από τις κλιματικές συνθήκες, την ηλικία του φυτού και την έκθεσή του στον ήλιο.



Μετά την ωρίμανση των λουλουδιών η Μποχίνια αναπτύσσει λοβούς σπόρων.

Ο πολλαπλασιασμός πραγματοποιείται κυρίως με σπόρους που συλλέγονται από τους ώριμους λοβούς του φυτού.



Σε επαγγελματικές κυρίως καλλιέργειες εφαρμόζεται και ο πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα, ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ποικιλιών, όμως είναι μια διαδικασία όχι πάντα επιτυχής σε ερασιτεχνική καλλιέργεια.

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