2026-06-16 06:47:41

Γιορτάζοντας 250 χρόνια αμερικανικής σιδηροδρομικής κληρονομιάς με μοναδικά σχέδιαΠρος τιμήν της 250ής επετείου της Αμερικής, τρεις εξέχουσες εταιρείες μεταφορών αποκάλυψαν εξαιρετικές διακοσμήσεις τρένων και ατμομηχανών, οι οποίες χρησιμεύουν ως κινούμενα μνημεία για την πλούσια σιδηροδρομική ιστορία και την πολιτιστική ποικιλομορφία του έθνους. Αυτές οι διακοσμήσεις με ιστορικό θέμα όχι sidirodromikanea

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