2026-06-15 17:58:17
Φωτογραφία για Νόμοι της καρδιάς: Αυτή είναι η νέα τούρκικη σειρά του ΣΚΑΪ



Η νέα ξένη σειρά «Νόμοι της καρδιάς» έρχεται σύντομα στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι βεβαιότητες καταρρέουν και τα συναισθήματα γίνονται η κινητήριος δύναμη των εξελίξεων...

Η σειρά, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε όποια χώρα κι αν προβλήθηκε, ξεχώρισε για τον τρόπο που αντιμετώπισε τις ανθρώπινες σχέσεις, προβάλλοντας ρεαλιστικές καταστάσεις γάμου, διαζυγίου και οικογενειακών δεσμών.



Στο επίκεντρο της ιστορίας, βρίσκεται η επιτυχημένη νομικός Τσολπάν Σεβχέρ και οι δύο κόρες της, Αζρά και Σανέμ, οι οποίες εργάζονται επίσης ως δικηγόροι και αναλαμβάνουν υποθέσεις διαζυγίων γνωστών, πλούσιων και ισχυρών ζευγαριών, με επιρροή στην κοινωνική και δημόσια ζωή της Κωνσταντινούπολης. Αντίθετα, η τρίτη κόρη, η Γκιουνές, κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς και δεν έχει καμία σχέση με τη νομική. Μία απόφαση της μητέρας όμως, προκαλεί άγριες συγκρούσεις και το σκοτεινό παρελθόν της οικογένειας κινδυνεύει να έρθει στην επιφάνεια, απειλώντας το μέλλον της... 



Κι ενώ η οικογένεια Σεβχέρ παλεύει απεγνωσμένα να κρατήσει τις ισορροπίες της, η Αζρά δέχεται άλλο ένα βαρύ πλήγμα: ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών τους, την απατά. Αναγκασμένη να αντιμετωπίσει τους φόβους που απέφευγε όλη της τη ζωή, η ηρωίδα παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα...



Οι «Νόμοι της καρδιάς» είναι μία σύγχρονη, δραματική σειρά γεμάτη ένταση, συναισθήματα και απρόβλεπτες εξελίξεις, που φωτίζει τις πιο σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και συναισθημάτων. 



Πρωταγωνιστούν: Gökçe Bahadır (Αζρά Γκιουνάι), Gökçe Eyüboğlu (Σανέμ Σεβχέρ), Tülin Ece (Γκιουνές Σεβχέρ), Sumru Yavrucuk (Τσολπάν Σεβχέρ), Yigit Kirazci (Γιλντιρίμ Σαχίν), Sarp Akkaya (Σεργκέν Γκιουνάι) κ.ά.







Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«DRAGONS’ DEN»: Γνωρίστε τους επενδυτές του προγράμματος του ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«DRAGONS’ DEN»: Γνωρίστε τους επενδυτές του προγράμματος του ΣΚΑΪ
Η σιδηροδρομική απομόνωση της Δράμας σε εκδήλωση στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"Η σιδηροδρομική απομόνωση της Δράμας" σε εκδήλωση στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«DRAGONS’ DEN»: Γνωρίστε τους επενδυτές του προγράμματος του ΣΚΑΪ
«DRAGONS’ DEN»: Γνωρίστε τους επενδυτές του προγράμματος του ΣΚΑΪ
Στον «αέρα» η σειρά για τον Άγιο Νεκτάριο – Τα εμπόδια που καθυστερούν το φιλόδοξο project του Alpha
Στον «αέρα» η σειρά για τον Άγιο Νεκτάριο – Τα εμπόδια που καθυστερούν το φιλόδοξο project του Alpha
Αυτο είναι το 2ο teaser στις «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» του ΣΚΑΪ
Αυτο είναι το 2ο teaser στις «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» του ΣΚΑΪ
Κάμπινγκ: Δείτε backstage βίντεο από την σειρά του Mega
Κάμπινγκ: Δείτε backstage βίντεο από την σειρά του Mega
Πυρετώδεις διεργασίες για τη νέα εκπομπή των παρουσιαστών του «Στούντιο 4» στον ΣΚΑΪ
Πυρετώδεις διεργασίες για τη νέα εκπομπή των παρουσιαστών του «Στούντιο 4» στον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Νέα Ζηλανδία αποκαλύπτει ανεπαρκή συστήματα ασφαλείας.
Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Νέα Ζηλανδία αποκαλύπτει ανεπαρκή συστήματα ασφαλείας.
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως όπλο υβριδικού πολέμου» – Άρθρο του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως όπλο υβριδικού πολέμου» – Άρθρο του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου
ΓΑΙΑΟΣΕ: Κατατέθηκαν οι φάκελοι πολεοδομικής ωρίμανσης για Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη – Νέα εποχή για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.
ΓΑΙΑΟΣΕ: Κατατέθηκαν οι φάκελοι πολεοδομικής ωρίμανσης για Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη – Νέα εποχή για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.
Η Liafarm απένειμε τις ετήσιες υποτροφίες «Ιωνάς Στρούμσας» σε φοιτητές και αποφοίτους της Φαρμακευτικής Σχολής ΑΠΘ
Η Liafarm απένειμε τις ετήσιες υποτροφίες «Ιωνάς Στρούμσας» σε φοιτητές και αποφοίτους της Φαρμακευτικής Σχολής ΑΠΘ
«Βαρύς τηλεοπτικός διάλογος Αρναούτογλου – Λιάγκα: Η τηλεόραση δεν αντέχει άλλο έτσι όπως είναι
«Βαρύς τηλεοπτικός διάλογος Αρναούτογλου – Λιάγκα: Η τηλεόραση δεν αντέχει άλλο έτσι όπως είναι