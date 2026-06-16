2026-06-16 08:09:13
Φωτογραφία για ΑΝ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟ WI FI ΔΙΚΤΥΟ ΣΟΥ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙΣ ΟΛΟΥΣ

 



Το να υποψιάζεσαι ότι κάποιος «δανείζεται» το Wi-Fi σου χωρίς την άδειά σου δεν είναι μόνο θέμα ταχύτητας (αν και το κολλάρισμα στο Netflix είναι εκνευριστικό), αλλά κυρίως θέμα ασφάλειας. Αν κάποιος έχει πρόσβαση στο δίκτυό σου, μπορεί θεωρητικά να αποκτήσει πρόσβαση και στα δεδομένα σου.

Ακολουθεί ένας απλός και δομημένος οδηγός για να εντοπίσεις τους «εισβολείς» και να τους πετάξεις έξω μια για πάντα.

freegr
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