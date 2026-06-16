2026-06-16 06:47:53

Τρεις αλλαγές έρχονται από το 2027 για 671.586 συνταξιούχους που έχουν μείνει με υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου, με πρώτη και σημαντικότερη ότι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη, που για την επόμενη χρονιά θα είναι από 25 ευρώ ως 50 ευρώ τον μήνα.Η δεύτερη αλλαγή που θα δουν είναι στις κρατήσεις ΕΑΣ και στην εισφορά ασθένειας και η τρίτη αλλαγή είναι το ποσό sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ