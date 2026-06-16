2026-06-16 06:47:53
Φωτογραφία για Συντάξεις: Οι 3 αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς [αναλυτικοί πίνακες με τα τελικά ποσά για όλα τα ταμεία.
Τρεις αλλαγές έρχονται από το 2027 για 671.586 συνταξιούχους που έχουν μείνει με υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου, με πρώτη και σημαντικότερη ότι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη, που για την επόμενη χρονιά θα είναι από 25 ευρώ ως 50 ευρώ τον μήνα.Η δεύτερη αλλαγή που θα δουν είναι στις κρατήσεις ΕΑΣ και στην εισφορά ασθένειας και η τρίτη αλλαγή είναι το ποσό sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η 250ή επέτειος των ΗΠΑ γιορτάστηκε στους σιδηροδρόμους.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η 250ή επέτειος των ΗΠΑ γιορτάστηκε στους σιδηροδρόμους.
ΑΝ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟ WI FI ΔΙΚΤΥΟ ΣΟΥ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙΣ ΟΛΟΥΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΝ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟ WI FI ΔΙΚΤΥΟ ΣΟΥ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙΣ ΟΛΟΥΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αλλαγές στην κορυφή της ΕΡΤ; Το όνομα που βρίσκεται στο προσκήνιο
Αλλαγές στην κορυφή της ΕΡΤ; Το όνομα που βρίσκεται στο προσκήνιο
Αλλαγές στον ΑΝΤ1 πριν το φινάλε της σεζόν...
Αλλαγές στον ΑΝΤ1 πριν το φινάλε της σεζόν...
Στο τραπέζι η μείωση της ΕΑΣ για τις συντάξεις με πιλοτική δίκη - Ποιο είναι το σενάριο για τις νέες κλίμακες.
Στο τραπέζι η μείωση της ΕΑΣ για τις συντάξεις με πιλοτική δίκη - Ποιο είναι το σενάριο για τις νέες κλίμακες.
Συντάξεις: Κύμα φυγής με 74.838 αιτήσεις το 4μηνο.
Συντάξεις: Κύμα φυγής με 74.838 αιτήσεις το 4μηνο.
Καλοκαιρινό ναυτικό στυλ. Είναι τελικά η πιο κομψή επιλογή;
Καλοκαιρινό ναυτικό στυλ. Είναι τελικά η πιο κομψή επιλογή;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μποχίνια. Εντυπωσιακή ανθοφορία, χωρίς ιδιαίτερες φροντίδες
Μποχίνια. Εντυπωσιακή ανθοφορία, χωρίς ιδιαίτερες φροντίδες
Μεσογειακή απλότητα και αυθεντική παραδοσιακή αρχιτεκτονική
Μεσογειακή απλότητα και αυθεντική παραδοσιακή αρχιτεκτονική
Νόμοι της καρδιάς: Αυτή είναι η νέα τούρκικη σειρά του ΣΚΑΪ
Νόμοι της καρδιάς: Αυτή είναι η νέα τούρκικη σειρά του ΣΚΑΪ
"Η σιδηροδρομική απομόνωση της Δράμας" σε εκδήλωση στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.
«DRAGONS’ DEN»: Γνωρίστε τους επενδυτές του προγράμματος του ΣΚΑΪ
«DRAGONS’ DEN»: Γνωρίστε τους επενδυτές του προγράμματος του ΣΚΑΪ