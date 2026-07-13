2026-07-13 15:16:54
Φωτογραφία για Η Τουρκία θέτει στόχους για υψηλές ταχύτητες: Το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται να αυξηθεί στα 28.590 χλμ. έως το 2053.
Η τουρκική κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των 81 επαρχιών της χώρας που εξυπηρετούνται από γραμμές υψηλής ταχύτητας από 11 σε 27 έως το 2028, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Abdulkadir Uraloğlu, με μακροπρόθεσμο στόχο να επιτρέψει στους επιβάτες να διασχίζουν τη χώρα σιδηροδρομικώς σε λιγότερο από 48 ώρες έως το 2053.Σύμφωνα με τον Ουράλογλου, οι γραμμές υψηλής ταχύτητας sidirodromikanea
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Δεκαετία σιδηροδρομικών υπηρεσιών ταχείας κυκλοφορίας Κίνας-Ευρώπης αναδιαμορφώνουν την ευρασιατική συνδεσιμότητα Ξινχουά.
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Δεκαετία σιδηροδρομικών υπηρεσιών ταχείας κυκλοφορίας Κίνας-Ευρώπης αναδιαμορφώνουν την ευρασιατική συνδεσιμότητα Ξινχουά.
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