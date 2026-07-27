Αυτό είναι ένα από τα πιο συχνά παράδοξα στα οικιακά δίκτυα! Αγοράζεις ένα Wi-Fi extender για να λύσεις το πρόβλημα του "αδύναμου σήματος", βλέπεις ξαφνικά "γεμάτες μπάρες" στο κινητό, αλλά η ταχύτητα πλοήγησης ή του streaming είναι χειρότερη από πριν.

Γιατί ένα Extender μπορεί να επιβραδύνει το δίκτυο;1. Το πρόβλημα του Half-Duplex (Μείωση ταχύτητας κατά 50%)

Τα απλά Wi-Fi extenders (Single ή Dual-Band χωρίς αποκλειστικό κανάλι) χρησιμοποιούν τον ίδιο δέκτη/πομπό για να λάβουν δεδομένα από το router και να τα αναμεταδώσουν στις συσκευές σου.

Δεν μπορούν να κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα στο ίδιο κανάλι.

Αποτέλεσμα: Το extender διπλασιάζει τον χρόνο που χρειάζεται για να μεταφερθούν τα δεδομένα, κόβοντας αυτόματα τη μέγιστη διαθέσιμη ταχύτητα στη μέση (έως και -50%).

2. "Συνδέθηκα στο extender, αλλά το extender δεν πιάνει το router"

Αν τοποθετήσεις το extender πολύ μακριά από το router (π.χ. μέσα στο δωμάτιο που δεν είχε σήμα), το extender θα λάβει ένα ήδη ασθενές και ασταθές σήμα.

Θα αναμεταδώσει ένα ισχυρό σήμα, αλλά το περιεχόμενο αυτού του σήματος θα βασίζεται σε μια κακή σύνδεση.

Είναι σαν να βάζεις έναν πολύ δυνατό τηλεβόα σε κάποιον που ψιθυρίζει από μακριά: ακούς δυνατά, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι λέει.

3. Αυξημένο Latency (Ping)

Κάθε ενδιάμεσος σταθμός (hop) που προστίθεται στη διαδρομή του σήματος προσθέτει καθυστέρηση. Για απλό browsing μπορεί να μην είναι εμφανές, αλλά σε gaming, βιντεοκλήσεις ή live streaming δημιουργεί αισθητό lag.

Πώς να το λύσειςΛύση 1: Σωστή Τοποθέτηση (Η κανόνας του 50/50)

Μην τοποθετείς το extender στο σημείο που "πεθαίνει" το σήμα.

Τοποθέτησέ το στη μέση της απόστασης ανάμεσα στο router και την περιοχή με το πρόβλημα.

Βεβαιώσου ότι στο σημείο εκείνο το extender πιάνει τουλάχιστον 2-3 μπάρες (ή >60% σήμα) από το κεντρικό router, ώστε να αναμεταδίδει γρήγορο και σταθερό ίντερνετ.

Λύση 2: Αναβάθμιση σε Tri-Band Extender

Αν θέλεις οπωσδήποτε extender, επίλεξε μια συσκευή Tri-Band.

Διαθέτει τρεις συχνότητες (συνήθως μία στα 2.4GHz και δύο στα 5GHz ή 6GHz).

Χρησιμοποιεί τη μία συχνότητα αποκλειστικά για την επικοινωνία με το router (Dedicated Backhaul) και τις άλλες δύο για να εξυπηρετεί τις συσκευές σου. Έτσι εξαλείφεται η απώλεια του 50%.

Λύση 3: Η οριστική εναλλακτική — Σύστημα Wi-Fi Mesh

Αν το σπίτι είναι μεγάλο ή έχει πολλούς τοίχους/ορόφους, τα παραδοσιακά extenders είναι ημίμετρο.

Τα Mesh Wi-Fi systems αποτελούνται από 2-3 κόμβους που επικοινωνούν έξυπνα μεταξύ τους, δημιουργούν ένα ενιαίο δίκτυο (SSID) και δρομολογούν αυτόματα τη συσκευή σου στον ταχύτερο κόμβο καθώς μετακινείσαι στο σπίτι.

Quick Tip: Αν έχετε δυνατότητα, η σύνδεση του extender ή των Mesh nodes με το router μέσω καλωδίου Ethernet (Wired Backhaul) προσφέρει πάντα τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και μηδενικό lag.

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