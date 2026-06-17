2026-06-17 13:46:28
Φωτογραφία για 160 πολυτελή τουριστικά τρένα της Κίνας έως το 2030: Ρωσία, Βιετνάμ και Καζακστάν συμμετέχουν στην τεράστια επέκταση των σιδηροδρόμων.
Η Κίνα σχεδιάζει 160 πολυτελή τουριστικά τρένα έως το 2030, ενσωματώνοντας τη Ρωσία, το Βιετνάμ και το Καζακστάν σε διασυνοριακούς σιδηροδρομικούς διαδρόμους. Μια στρατηγική αλλαγή επαναπροσδιορίζει τον σιδηρόδρομο ως υποδομή βιωματικού τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρασία.Η Κίνα μετατρέπει τους σιδηροδρόμους σε κινητήρια δύναμη για τον τουρισμό υψηλής ποιότηταςΗ Κίνα ενορχηστρώνει μια σεισμική sidirodromikanea
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