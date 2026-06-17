Το σιδηροδρομικό δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν ο οδηγός είχε χρησιμοποιήσει το σύστημα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με έρευνα.
2026-06-17 16:10:13
Ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν ο οδηγός είχε χρησιμοποιήσει ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την ταχύτητα, σύμφωνα με έρευνα.Δήλωσαν ότι «δεν τους είχε περάσει από το μυαλό» να χρησιμοποιήσουν το χειροκίνητο τριβείο του τρένου τους, σύμφωνα με αναφορά για μετωπική σύγκρουση μεταξύ δύο τρένων στην κεντρική Ουαλία στις 21 sidirodromikanea
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