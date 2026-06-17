





Σταδιακά παίρνει μορφή το καστ της νέας φιλόδοξης σειράς του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι», η οποία προορίζεται να αποτελέσει μία από τις μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι έχουν ήδη δοθεί στην Αναστασία Παντούση και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, οι οποίοι θα βρεθούν στο επίκεντρο της ιστορίας που βασίζεται στην επιτυχημένη τουρκική σειρά «Ask ve Mavi».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη δύο πολύ έμπειροι και καταξιωμένοι ηθοποιοί έχουν δώσει τα χέρια με την παραγωγή. Ο λόγος για τον Στέλιο Μάινα και την Κατερίνα Διδασκάλου, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν το καστ της σειράς με πρωταγωνιστικούς ρόλους, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο ειδικό βάρος στο νέο εγχείρημα του σταθμού.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα του ΑΝΤ1 για τη νέα χρονιά, με το κανάλι να επενδύει δυναμικά στη μυθοπλασία. Τη σκηνοθεσία της σειράς έχει αναλάβει ο Ανδρέας Μορφονιός, ενώ το σενάριο υπογράφει η Γιάννα Κανελλοπούλου.

Με τα γυρίσματα να πλησιάζουν και το καστ να συμπληρώνεται σταδιακά, όλα δείχνουν πως το «Κρίνο και Αγκάθι» θα αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές αφίξεις της σεζόν 2026-2027.

Πηγή: tvnea.com