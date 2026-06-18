2026-06-18 17:54:42

Οι πρόσφατες δοκιμές που διεξήχθησαν στο τμήμα Çerkezköy-Kapıkule, μήκους 153 χιλιομέτρων, σηματοδοτούν ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην ανάπτυξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Βουλγαρίας-Τουρκίας, ενός έργου με σημαντικές επιπτώσεις τόσο για το δίκτυο μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τη θέση της Τουρκίας στους κύριους διαδρόμους logistics μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.Ο Υπουργός sidirodromikanea

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