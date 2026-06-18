2026-06-18 12:50:34
Φωτογραφία για Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ







Γιώργος Β. Παληγεώργος

Οικονομολόγος

Δημότης Φυτειών





Η περιπέτεια των κατοίκων των Φυτειών Ξηρομέρου και των κατοίκων όσων χωριών γειτνιάζουν, σχετικά με την αδειοδότηση  τριών μονάδων καύσης  βιορευστών στην τοπική κοινότητα Φυτειών και σε σημεία που αγγίζουν την κατοικημένη περιοχή, αρχίζει από το 2018. Βρισκόμαστε στο 2026 και μόλις τώρα επήλθε η σχετική ανακούφιση των κατοίκων, μετά την ακύρωση των αποφάσεων αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από το Συμβούλιο Επικρατείας.....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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ΟΣΕ: Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Daniel και Elias – Διακοπή κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών.
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